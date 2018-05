Ein 20-Jähriger ist in Eitorf beraubt worden.

Eitorf . Ein derzeit unbekannter Man hat in Eitorf einen 20-Jährigen zu Boden gestoßen und ihm die Geldbörse gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Von general-anzeiger-bonn.de, 11.05.2018

Opfer eines Überfalls wurde am Mittwochabend ein 20 Jahre alter Eitorfer. Der junge Mann war laut Polizei gegen 22.10 Uhr durch den Hindenpark gegangen, als ihn ein unbekannter Täter unvermittelt zu Boden stieß. Der etwa 1, 90 Meter große Mann mit hellen Schuhe zog dem 20-Jährigen die Geldbörse aus der Gesäßtasche und flüchtete in unbekannte Richtung. Der Täter erbeutete neben persönlichen Dokumenten einen kleinen dreistelligen Geldbetrag. Das Opfer zog sich leichte Schürfwunden zu. Hinweise an die Polizei unter 0 22 41/5 41 34 21.