Polizei bittet um Hinweise

Hennef. Ein Unbekannter hat versucht, einen Geldautomaten in Hennef zu manipulieren. Er präparierte die Geldausgabe mit einem Klebestreifen. Nun sucht ihn die Polizei.

Von general-anzeiger-bonn.de, 26.03.2018

Ein Unbekannter versuchte am Samstag, den 14. Oktober 2017, einen Geldautomaten an der Frankfurter Straße in Hennef zu manipulieren, um an Bargeld zu gelangen. Eine Videokamera hatte den Unbekannten um 19.15 Uhr aufgezeichnet.

Der mutmaßliche Täter hatte den Geldausgabeschlitz mit einem Klebestreifen präpariert. Danach wollte eine Kundin Geld abheben, wobei die Scheine allerdings im Inneren des Bankautomaten hängenblieben sind. Der Täter ging dabei leer aus.

Dieses Vorgehen hat einen Namen: Beim Cash Trapping - deutsch: Geldfalle - handelt es sich um eine Diebstahlsvariante, bei der Geldausgabeschächte so manipuliert werden, dass das Geld dabei im Automaten hängen bleibt. Der Bankkunde bekommt davon meistens nichts mit, sondern geht davon aus, dass der Automat defekt ist. Hat sich der Kunde entfernt, holt der Täter das Geld aus dem Schacht heraus.

Mit Bildern der Überwachungskamera fahndet die Polizei aufgrund eines richterlichen Beschlusses nach dem

Mann.

Foto: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis Dieser mutmaßliche Betrüger wird von der Polizei gesucht.

Wer Angaben zu seinen Personalien oder zu seinem Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Hennef unter der Rufnummer 02241 541-3521 zu melden.

So schützt man sich sich vor den Tricks der Diebe: