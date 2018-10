HENNEF. Die Polizei sucht nach einem Mann, der am Samstagabend einen Lebensmittelmarkt am Sanddornweg in Hennef-Stoßdorf überfallen hat. Der Täter stahl dabei die gesamte Kasse.

Von general-anzeiger-bonn.de, 01.10.2018

Mit einer silberfarbenen Pistole betrat ein Unbekannter am Samstag um kurz vor 20 Uhr einen Lebensmittelmarkt am Sanddornweg in Hennef-Stoßdorf. Wie die Polizei berichtet, bedrohte er einen 30-jährigen Kunden an einer unbesetzten Kasse und forderte von ihm, diese zu öffnen. Als der Kunde daraufhin erwiderte, dass er dies nicht könne, ergriff der Täter die gesamte Kasse, riss sie aus der Verankerung und flüchtete mit ihr aus dem Geschäft. Er entkam in unbekannte Richtung, in der Kasse war ein kleiner, vierstelliger Geldbetrag.

Der Täter wird von Zeugen als 1,75 Meter groß und schlank beschrieben. Zur Tatzeit trug er eine schwarze Sporthose sowie eine kurze blaue Kapuzenjacke mit weißer Schulterpartie und weißer Kapuze. Der Mann sprach akzentfrei deutsch.

Hinweise an die Polizei unter 02241/5413521.