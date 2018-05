Tier muss eingeschläfert werden

HENNEF. 32 Pferde liefen am Samstagabend in Hennef frei auf der Straße herum. Die Polizei geht davon aus, dass Unbekannte das Gatter des Stalls mutwillig öffneten. Ein Tier verletzte sich in der Panik schwer.

Von general-anzeiger-bonn.de, 14.05.2018

Bislang Unbekannte haben am Samstagabend aus einem Reiterhof an der Straße "Zum Wahlbach" in Hennef mehrere Pferde freigelassen. Wie die Polizei am Montag berichtet, wurde eine Nachbarin des Hofs gegen 22.15 Uhr durch das Hufgetrampel der Tiere aufmerksam und sah, dass die Pferde frei auf der Straße herumliefen. Mit Hilfe eines Mitarbeiters des Hofes gelang es ihr, die Tiere zurück in den Stall zu treiben.

In dessen Nähe fanden sie ein schwer verletztes Pferd. Der 13 Jahre alte braune Oldenburger Wallach war so schwer verletzt, dass ihn eine hinzugerufene Tierärztin einschläfern musste. Wie die Polizei mitteilt, spreche alles dafür, dass das Tier in der Panik von anderen Pferden verletzt wurde.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, weil Hinweise vorliegen, dass das Gatter des Stalls mutwillig geöffnet und die 32 Tiere von Unbekannten herausgetrieben wurden. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu den mutmaßlichen Tätern machen können. Hinweise nimmt sie unter der Rufnummer 02241/5413521 entgegen.