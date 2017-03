Wegekreuz in Hennef-Bröl

Hennef. Die Polizei sucht nach bislang unbekannten Tätern, die eine hölzerne Jesusfigur von einem Wegekreuz an der Straße "Am Steg" in Hennef-Bröl demontiert haben.

27.03.2017

Unbekannte Täter haben in der Zeit zwischen Samstag, 16 und Sonntag, 10 Uhr eine hölzerne Jesusfigur von einem Wegekreuz an der Straße „Am Steg“ in Hennef-Bröl demontiert.

Wie die Polizei mitteilt, hat die handgeschnitzte Figur einen Wert von 2000 Euro und gehört der Dorfgemeinschaft Hennef-Bröl. Die Beamten ermitteln wegen schweren Diebstahls und bitten Zeugen um Hinweise unter der Rufnummer 02241/5413521. (ga)