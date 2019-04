Unterhaltung für die ganze Familie in Hennef

Bad in der Menge: Zahlreiche Besucher feuerten die Läufer an.

HENNEF. Das Festwochenende in Hennef bietet auch diese Jahr wieder ein spannendes und interessantes Programm. Ein Festival, der Europalauf sowie eine Party mit einem Hauch von Karneval locken Besucher von jung bis alt.

Von Philipp Neubauer, 08.04.2019

Das Sommer Open Air Hennef, welches sich schon in der Vergangenheit großer Beliebtheit erfreut hat, findet auch in diesem Jahr wieder im Juni am Wochenende vom 21. bis zum 23. Juni statt.

Das Sommerfest beginnt am Freitag den 21. Juni mit dem RockPop Festival, dass alle zwei Jahre stattfindet. Das diesjährige RockPop Festival gibt jungen Bands die Möglichkeit, mit ihren eigenen Songs auf einer Bühne aufzutreten und dabei am Ende womöglich sogar einen Geldbetrag zu gewinnen.

Chance für Nachwuchsmusiker

Die Bedingungen zur Teilnahme besagen, dass die Mitglieder der Band unter 25 Jahre alt sein und aus Hennef/Umgebung kommen müssen. In einem 20 minütigen Konzert hat jede Band die Gelegenheit ihre eigenen Songs zu performen.

Das Publikum entscheidet im Anschluss an alle Auftritte über den Sieger. Für den 1. Platz ist ein Preisgeld von 1000€ ausgeschrieben. Auch der 2.Platz (600€) sowie der 3.Platz (400€) werden mit einem Geldbetrag für die selbst komponierten Songs belohnt. Alle Mitglieder junger Bands aus Hennef und der Umgebung können Sie sich noch bis zum 22.05.2019 unter rockpopfestival@hennef.de bewerben.

Die Gewinner der Vorjahre 2017 Platz 1: „Homebodies on Stage“ Platz 2: „Egg Pack“ Platz 3: „Rapture“

2015 Platz 1: „Reverse Reaction“ (seit 2017: "Stunde 2") Platz 2: „Peanutbutterspiritlover“ Platz 3: „Egg Pack“

2014 Platz 1: "Peanutbutterspiritlover" Platz 2: „Reverse Reaction“ (seit 2017: "Stunde 2") Platz 3: „Act of Defiance"



Am Samstag steht dann die 15. Auflage des Hennefer Europalaufs auf dem Programm. Der mittlerweile schon legendäre Europalauf bietet Streckenangebote für die ganze Familie und konnte sich schon im letzten Jahr über mehr als 2000 Teilnehmer freuen. Das ganze wird von einem Rahmenprogramm sowie Musik für die ganze Familie begleitet. Die tolle Streckenführung durch das malerische Siegtal bietet sowohl leichte Strecken für Kinder und Anfänger als auch anspruchsvolle Strecken für ambitionierte Läufer:

Schnupperlauf (1,1 km) für Kinder

HIT-Familylauf (3,3 km) für die ganze Familie

HIT-Panoramalauf (10 km) für sportliche Läufer

Volksbank-Brückenlauf (21,1 km) für anspruchsvolle Läufer

Walking/Nordic-Walking (10km) für echte Genießer

Für alle Mitläufer gibt es Getränke/Verpflegung, Fotos eines Sportfotografen und für die Kinder sowie die Jugendlichen als Belohnung eine Medaille im Ziel.

Anschließend an den Lauf, findet dann die After-Run-Party auf dem Marktplatz statt. Die Party veranstaltet wie auch in den letzten Jahren das Festkomitee des Hennefer Karnevals.