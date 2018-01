Feuer zerstört Haus

Hennef. Ein Brand machte am Mittwochabend das Haus einer Hennefer Familie unbewohnbar. Jetzt haben Ermittler die wahrscheinliche Ursache gefunden. Auslöser war offenbar ein defektes Handy.

Von general-anzeiger-bonn.de, 18.01.2018

Nach einem Brand in Hennef hat die Polizei einen Hinweis auf die mögliche Brandursache gefunden. Demnach sei der Brand mit hoher Wahrscheinlichkeit durch einen technischen Defekt entstanden. Reste eines Handys und an ein am Stromnetz angeschlossenes Ladegerät seien gefunden worden. Laut Polizei überhitzte das Handy vermutlich beim Aufladen des Akkus. Die Experten gegen davon aus, dass die Hitzeentwicklung „mit hoher Wahrscheinlichkeit“ den Brand auslöste.

Einen Verdacht, dass der Brand durch Feuerwerkskörper verursacht wurde, schlossen die Brandermittler aus. Der Sachschaden durch das Feuer wird auf 60.000 Euro geschätzt.

Dichter Rauch war am Mittwochabend aus den Fenstern eines Reihenhauses in Hennef gestoßen. Gegen 21 Uhr war in dem Haus in der Wehrstraße Feuer ausgebrochen. Eine fünfköpfige Familie konnte sich noch vor Eintreffen der Feuerwehr in Sicherheit bringen. Das Feuer ist laut Polizeiangaben im ersten Stock des Hauses im Schlafzimmer ausgebrochen und hat sich dann in der obere Etage ausgebreitet. Das Haus sei nicht mehr bewohnbar.

Gegen 21.30 Uhr war das Feuer gelöscht. 59 Einsatzkräfte waren vor Ort. Vater (31), Mutter (26) und die drei Kinder (3, 2, 0) blieben unverletzt.