Rettungseinsatz

Hennef. DRK, Feuerwehr und THW suchen an der Wahnbachtalsperre nach einer vermissten Person. Ein Rettungshubschrauber hat beim Einsatz eine Stromleitung zerrissen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 30.07.2017

Am Sonntagmorgen startete die Polizei mit einem Großaufgebot die Suche nach einer Person in der Wahnbachtalsperre. Spaziergänger hatten die Polizei alarmiert. Sie befanden sich an einem Aussichtspunkt und gaben der Polizei gegenüber an, eine Person im Wasser der Talsperre gesehen zu haben. Auf der Talsperre sind Feuerwehr, THW und die DRK Wasserwacht im Einsatz. Unter anderem suchen Taucher und ein Sonarboot nach dem Vermissten.

Auch ein Rettungshubschrauber war an der Talsperre im Einsatz. Bei der Suche nach der vermissten Person riss die Maschine eine 10.000-Volt-Strom-Freileitung der Westnetz entzwei. Die Insassen der Maschine blieben zwar unverletzt, allerdings kam es zu einem Stromaufall. Gegen 9:40 Uhr waren Teile von Neunkirchen-Seelscheid und Pohlhausen sowie einige weitere kleinere Ortschaften ohne Strom.

Nach einer Stunde waren laut Westnetz 90 Prozent der Haushalte wieder mit Strom versorgt. Nun sind Spezialfahrzeuge des Stromnetzbetreibers auf dem Weg und sollen die Freileitung an der Talsperre wieder reparieren. Dann werden auch die wenigen Haushalte, die bisher noch ohne Strom sind, wieder versorgt.