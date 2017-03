Diebstahl in Hennef

Hennef. Ein Ladendieb ist in der Nacht zu Mittwoch in einem Supermarkt an der Bonner Straße in Hennef auf frischer Tat erwischt worden. Er hatte es auf Tabak abgesehen.

22.03.2017

Ein Anwohner der Bonner Straße in Hennef hat am Mittwochmorgen geholfen, einen Einbrecher auf frischer Tat zu erwischen. Wie die Polizei mitteilt, wurde er gegen 4 Uhr durch das Heulen einer Alarmanlage aufmerksam.

Er stellte fest, dass die Tür eines nahe gelegenen Supermarktes aufgebrochen war. Die alarmierte Polizei umstellte das Gebäude. Kurz darauf kam ein mit drei Tüten voller Tabakwaren beladener Verdächtiger aus dem Markt.

Der bereits wegen mehreren Eigentumsdelikten polizeibekannte 38-jährige Hennefer wurde vorläufig festgenommen. Den Wert der Beute schätzt die Polizei auf rund 500 Euro. (ga)