Spaziergänger meldet leblose Person

Hennef. DRK, Feuerwehr und THW suchen an der Wahnbachtalsperre nach einer vermissten Person. Ein Rettungshubschrauber hat beim Einsatz eine Stromleitung zerrissen.

Von Jens Kleinert und Anja Wollschlaeger, 30.07.2017

Zu einem großangelegte Einsatz mit Folgen sind Rettungskräfte am Sonntag an die Wahnbachtalsperre in Neunkirchen-Seelscheid ausgerückt. Spaziergänger glaubten, dort am Morgen eine Person leblos im Wasser treiben gesehen zu haben. Bei der anschließenden Suche kappte ein Rettungshubschrauber eine Stromleitung. Etwa 2500 Einwohner Seelscheids waren bis zum frühen Nachmittag ohne Elektrizität. Ihre Suche stellten die um 9.23 Uhr alarmierten Einsatzkräfte gegen 15.30 Uhr ergebnislos ein.

„Ein Anrufer, der sich auf der Aussichtsplattform befand, meldete über Notruf eine leblose Person im Wasser“, sagte der Einsatzleiter der Polizei, Markus Schmidt, am Ort des Geschehens. Der Aussichtspunkt nahe der Ortschaft Pinn liegt etwa 50 Meter über dem Wasserspiegel und ermöglicht den Blick über das Gewässer in Richtung Siegburg-Seligenthal. Gleich darunter befindet sich eine der tiefsten Stellen der Talsperre.

Bilder von der Wahnbachtalsperre Foto: Jens Kleinert

Foto: Jens Kleinert Rettungskräfte suchen mit einem Boot nach einer vermissten Person im Wasser der Wahnbachtalsperre.

Foto: Jens Kleinert Ein Rettungshubschrauber kreist über der Wahnbachtalsperre

Foto: Jens Kleinert Ein Rettungshubschrauber an der Wahnbachtalsperre

Foto: Jens Kleinert Ein Rettungshubschrauber an der Wahnbachtalsperre

Foto: Jens Kleinert

Foto: Jens Kleinert

Feuerwehrmänner, die mit dem Anrufer vor Ort sprachen, schilderten die Angaben als sehr glaubhaft. Neben der Feuerwehr rückten deshalb auch Strömungsretter der Deutschen-Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG), Taucher des Technischen Hilfswerks (THW) sowie Einsatzkräfte der Wasserwacht des Deutschen Roten Kreuz (DRK) aus – wie auch der Rettungshubschrauber Christoph Rheinland des ADAC. Der kam allerdings nicht weit: Im ufernahen Suchflug kappte der Helikopter eine 10.000-Volt-Oberleitung. Weite Teile von Neunkirchen-Seelscheid waren in der Folge plötzlich ohne Strom. Um 13.07 Uhr meldete der Betreiber Westnetz dann aber: Störung behoben.

Suche nach vermisster Person in der Wahnbachtalsperre Foto: Jens Kleinert Suche nach einer vermissten Person in der Wahnbachtalsperre.

Foto: Jens Kleinert Kräfte der DLRG im Einsatz in der Wahnbachtalsperre.

Foto: Jens Kleinert Rettungskräfte an der Wahnbachtalsperre

Foto: Jens Kleinert Taucher suchen in der Wahnbachtalsperre nach einer vermissten Person.

Foto: Jens Kleinert Ein Rettungshubschrauber kreist über der Wahnbachtalsperre

Foto: Jens Kleinert Rettungskräfte suchen mit einem Boot nach einer vermissten Person im Wasser der Wahnbachtalsperre.

Foto: Jens Kleinert Ein Rettungshubschrauber an der Wahnbachtalsperre

Foto: Jens Kleinert Ein Rettungshubschrauber an der Wahnbachtalsperre

Foto: Jens Kleinert Feuerwehr, THW und DRK Wasserwacht suchen im Wasser der Wahnbachtalsperre eine vermisste Person.

Foto: Jens Kleinert Das Ufer der Wahnbachtalsperre

Die Hubschrauber-Besatzung hatte Glück. Sie blieb unverletzt, konnte weiterfliegen und den Helikopter bei Lohmar-Birk notlanden. Techniker, die sich den Hubschrauber ansahen, stellten nach Auskunft der Polizei keine gravierenden Schäden fest. Vorsichtshalber wurde jedoch beschlossen, die Maschine zu entladen und die Crew mit dem Auto zurück nach Köln zu bringen. Ein Kranunternehmen half am Nachmittag dabei, den Hubschrauber auf einen Abschlepper zu verladen und in eine Werkstatt zu bringen.

Parallel dazu lief an der Wahnbachtalsperre die Suche weiter. Doch selbst ein aus Bonn angefordertes Boot mit Sonargerät an Bord konnte niemanden aufspüren. Auch die Taucher des THW wurden nicht fündig. Zu ihrer eigenen Sicherheit durften sie allerdings nicht bis zum Grund hinabtauchen. Auch Sichtgläser, mit denen die Strömungsretter das Gewässer absuchten, brachten nichts zum Vorschein.

Schnell hatte nicht nur bei den Einsatzkräften die Vermutung nahe gelegen, dass es sich bei der Person im Wasser um die Vermisste Juliana M. handeln könnte. Wie berichtet, hatte die 64-jährige Frau des Schlagersängers Andreas M. am 15. Juni ihr Haus im nahe gelegenen Remschoss verlassen und war anschließend nicht wieder zurückgekehrt. Bereits vor einigen Wochen hatte die Polizei deshalb mit einem Hubschrauber die Wahnbachtalsperre aus der Luft abgesucht.