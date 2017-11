Interaktive Übersichtskarte

Baulücken auf Hennefer Stadtgebiet wie hier an der Hanftalstraße sollen in einem Kataster ausgewiesen werden.

Hennef. Eigentümer von Baugrundstücken sollen befragt werden, was sie mit ihren Grundstücken vorhaben. Die erfassten Flächen, die sich für eine Bebauung eignen, sollen in Form einer interaktiven Übersichtskarte samt Datenblatt auf der Homepage der Stadt einzusehen sein.

Von Ingo Eisner, 30.11.2017

Größere freie unerschlossene Bauflächen sind in Hennef rar gesät. Sowohl zentrumsnah als auch innerdörflich gibt es laut einem Baulandentwicklungskonzept der Stadt allerdings einige hundert unbebaute Grundstücke in einer Größenordnung von insgesamt 65 Hektar. Es handelt sich dabei zumeist um Baulücken oder Brachflächen, die revitalisiert werden sollen. Der Planungsausschuss der Stadt beschloss in seiner jüngsten Sitzung einstimmig, ein Baulandkataster auf der Homepage der Stadt zu veröffentlichen. Allerdings muss die Verwaltung zunächst öffentlich auf diese Absicht und auf das Widerspruchsrecht der Grundstückseigentümer hinweisen.

Die erfassten Flächen, die sich für eine Bebauung eignen, sollen in Form einer interaktiven Übersichtskarte samt Datenblatt auf der Homepage der Stadt eingesehen werden können. Die Eigentümer bleiben aus Datenschutzgründen zunächst anonym.

Dreh- und Angelpunkt des zu erstellenden Baulandkatasters ist dabei das Baulandentwicklungskonzept, das von der Stadt erstellt wurde. Das Ziel ist eine nachhaltige Siedlungsentwicklung in der Innenstadt, aber auch in den Hennefer Dörfern. Der Vorteil dieser Flächen sei laut Stadt, dass die Grundstücke aufgrund ihrer Lage zumeist voll erschlossen sind und somit Kosten für eine Erschließung in den meisten Fällen komplett entfallen.

Eigentümer erhalten Fragebögen

Im Zuge des Baulandkatasters erhalten die Eigentümer von mehreren hundert potenziellen Bauflächen ab Februar 2018 postalisch zugesandte Fragebögen. Damit will die Stadt abfragen, ob ein Verkauf oder eine Bebauung der Flächen gewünscht ist. Auf Grundlage dieser Befragung soll dann ein Konzept entwickelt werden, um die Eigentümer von einer baulichen Nutzung oder einer Veräußerung der Grundstücke zu überzeugen.

Die Veröffentlichung des Baulandkatasters auf der Webseite der Stadt Hennef wird, sofern die Eigentümer nicht widersprechen, dabei ein Baustein sein. Die ermittelten, grundstücksbezogenen Daten sollen ebenfalls der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden, damit bauwillige und grundstückssuchende Bürger auf diese Informationen Zugriff erhalten. Über eine Programmfunktion könne laut Stadt auf Wunsch auch der Kontakt zwischen den jeweiligen Eigentümern und den Bauwilligen hergestellt werden. Überdies plant die Verwaltung eine zielgerichtete Bauberatung, aber auch verstärkte Informationen für Eigentümer über Fördermöglichkeiten.

Nicht unter die Makler gehen

Sämtliche Parteien zeigten sich von dem Konzept sehr angetan. Christoph Schlechtriem (FDP) merkte allerdings an, dass Immobilienmakler das Baulandkataster für ihre Zwecke nutzen könnten. „Es könnte sein, dass sich Makler als Vermittler dazwischen setzen.“

Die Verwaltung will mit dieser Art der so genannten Baulandmobilisierung jedenfalls nicht unter die Makler gehen. Die Veröffentlichung des Baulandkatasters soll als Internetauftritt auch nicht mit einschlägigen Immobilienseiten vergleichbar sein. Ziel ist es, die Eigentümer über die Möglichkeiten ihres Grundstückes zu informieren.

Der Vorteil für die Stadt: Durch die Bebauung der Brachflächen und das Schließen von unschönen Baulücken werden Zersiedelungen im Außenbereich vermieden, und das Stadtbild wird abgerundet. Zwar erlangt die Stadt keine unmittelbaren finanziellen Vorteile. Allerdings dürfte sie von den zusätzlichen Erträgen über die Grundsteuer B bei einer Bebauung profitieren. Die Stadt hofft, bereits mit der Befragung der Eigentümer eine gewisse Verkaufsdynamik auszulösen.