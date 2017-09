Polizeieinsatz am Discounter

Hennef. Zwei Männer sind am Dienstagabend bei einem Zugriff der Polizei an einem Discounter in Hennef festgenommen worden. An dem Einsatz waren rund zehn Spezialkräfte der Polizei und mehrere Diensthunde beteiligt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 26.09.2017

Mitten im geschäftigen Treiben vor einem Discounter in Hennef, an einem Kreisel in der Nähe der Autobahnauffahrt zur A560, haben Spezialkräfte der Polizei am Dienstagabend gegen 19.30 Uhr zwei Männer überwältigt und festgenommen, wie ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage bestätigte. Während viele Menschen noch ihre abendlichen Einkäufe erledigten, wurden die beiden Männer, die nach GA-Informationen mit Mitte 30 beschrieben werden, in Handschellen und mit verbundenen Augen abgeführt.

Aus ermittlungstaktischen Gründen will die Polizei zunächst keine weiteren Angaben zum Hintergrund des Zugriffs machen. Die Festnahmen sollen nach GA-Informationen aber keinen terroristischen Hintergrund haben. Einer der Männer sei im Beisein seiner Familie verhaftet worden. Die Festnahmen erfolgten demnach, bevor die beiden Männer das Geschäft betreten konnten. An dem Einsatz seien rund zehn Spezialkräfte sowie mehrere Diensthunde beteiligt gewesen.