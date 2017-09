Nach Fahndung wegen versuchter Tötung

Spezialkräfte der Polizei nehmen einen Mann in Hennef fest, der sich zum Zeitpunkt des Zugriffs in der Nähe des Tatverdächtigen befand - der Mann wurde später wieder freigelassen.

Hennef. Am Dienstagabend ist vor einem Discounter in Hennef ein 21-Jähriger festgenommen worden, der wegen eines versuchten Tötungsdeliktes gesucht wurde. An dem Einsatz waren Spezialkräfte der Polizei beteiligt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 26.09.2017

Mitten im geschäftigen Treiben vor einem Discounter in Hennef, an einem Kreisel in der Nähe der Autobahnauffahrt zur A560, haben Spezialkräfte der Polizei am Dienstagabend gegen 19.30 Uhr zwei Männer überwältigt und festgenommen, wie ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage bestätigte. Während viele Menschen noch ihre abendlichen Einkäufe erledigten, wurden die beiden Männer in Handschellen und mit verbundenen Augen abgeführt.

Bei einem der Festgenommenen handelt es sich nach Angaben der Polizei um einen 21-jährigen Mann aus Hennef, der wegen eines versuchten Tötungsdeliktes gesucht wurde. Der Tatverdächtige soll am 22. September einen 20-Jährigen im Kurpark mit einem Baseballschläger zusammengeschlagen und schwer verletzt haben.

Da die Polizei den 21-Jährigen im Zuge der Fahndung als gefährlich einstufte und davon ausging, dass er bewaffnet sein könnte, wurden zur Festnahme Spezialkräfte der Polizei sowie mehrere Diensthunde hinzugezogen. Neben dem Gesuchten wurde auch sein Begleiter verhaftet. Zu diesem macht die Polizei derzeit keine Angaben, jedoch wurde einer der Männer im Beisein seiner Familie verhaftet. Die Festnahmen erfolgten, bevor die beiden Männer das Geschäft betreten konnten.