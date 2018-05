HENNEF. Aufgrund von Asphaltarbeiten kommt es am Freitag und Samstag auf der A560 in Hennef zu Sperrungen. Entsprechende Umleitungen sind ausgeschildert.

Von general-anzeiger-bonn.de, 29.05.2018

Asphaltarbeiten in der Anschlussstelle Hennef-West der A560 führen am Freitag und Samstag zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Wie der Landesbetrieb Straßen.NRW mitteilt, ist am Freitag von 8 bis 18 Uhr die Anschlussstelle in Fahrtrichtung Bonn gesperrt. Am Samstag ist dann zur selben Zeit die Anschlussstelle in Fahrtrichtung Altenkirchen gesperrt.

Umleitungen über die Anschlussstellen Niederpleis und Hennef-Ost sind mit Rotem Punkt ausgeschildert.