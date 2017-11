Störung beendet

Hennef. Aufgrund eines Notarzteinsatzes war der Bahnhof in Hennef am Montagnachmittag für rund zwei Stunden gesperrt. Die Sperrung wurde gegen 19.15 aufgehoben, es kann weiterhin zu Verspätungen kommen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 06.11.2017

