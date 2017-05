Mutmaßlicher Täter festgenommen

Hennef. Am Allner See in Hennef ist ein minderjähriges Mädchen Opfer eines sexuellen Übergriffs geworden. Die Polizei konnte einen 26-Jährigen wegen des Verdachts der Vergewaltigung festnehmen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 22.05.2017

Im Bereich des Allner Sees ist es am Mittwochabend gegen 23.30 Uhr zu einem sexuellen Übergriff auf ein minderjähriges Mädchens gekommen. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mitteilten, hatte sich das Mädchen kurz nach der Tat einer Freundin anvertraut, die dann die Polizei einschaltete. Der Tatverdächtige, ein 26 Jahre alter Mann aus Eritrea, konnte kurz nach der Alarmierung am Hennefer Bahnhof festgenommen werden.

Gegen den 26-Jährigen, der sich seit Sommer 2014 in Deutschland aufhält und bislang nicht strafrechtlich in Erscheinung getreten ist, wird wegen des Verdachts der Vergewaltigung ermittelt. In der Vernehmung bestritt er den Tatvorwurf. Die Staatsanwaltschaft beantragte einen Haftbefehl, ein Richter ordnete Untersuchungshaft an. Zum Alter des Opfers machte die Polizei zunächst keine weiteren Angaben.