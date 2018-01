Zwei Verletzte bei Unfall in Hennef

Hennef. Am Montagabend kam es auf der Frankfurter Straße in Hennef zu einem Verkehrsunfall. Zwei ältere Frauen fuhren mit ihrem VW Golf in eine Laterne.

Von general-anzeiger-bonn.de, 01.01.2018

Gegen 20 Uhr verursachten zwei ältere Frauen in Hennef einen Unfall, als sie ihren VW Golf gegen eine Laterne fuhren, die sich auf dem Mittelstreifen der Straße befindet. Die beiden Schwestern von 83 und 82 Jahren waren von Sankt Augustin in Richtung Hennef unterwegs, als sie in der Frankfurter Straße 112, direkt vor der Kreissparkasse, in die Laterne fuhren.

Offenbar hatten beide die Laterne übersehen. Bei dem Zusammenprall brach die Achse des Autos, es erlitt einen Totalschaden. Beide Frauen wurden verletzt und mussten stationär in einem Krankenhaus behandelt werden. Die Frankfurter Straße musste vom Ortseingang bis hin zur Kreissparkasse komplett gesperrt werden, um die Räumung des Fahrzeuges zu gewährleisten. Mittlerweile ist die Sperrung wieder aufgehoben und das Fahrzeug abgeschleppt.