Tipps von Senioren für Senioren

Hennef. Fünf Hennefer Senioren kümmern sich ehrenamtlich als Journalisten um spezielle Themen, die ältere Bürger interessieren. Das „Seniorenmagazin Hennef“ ist seit einem Jahr im Netz.

Von Ingo Eisner, 25.05.2018

Die Deutschen werden bekanntlich immer älter und der demografische Wandel macht natürlich auch vor Hennef nicht halt. Um dieser Tatsache Rechnung zu tragen und sich für die Belange der Senioren einzusetzen, entwickelte die Stadt vor ein paar Jahren das Projekt „Älter werden in Hennef“. Arbeitsgruppen, bestehend aus engagierten Bürgern, kümmerten sich um Themen wie „Soziales“, „Mobilität“, „Wohnen“ und „Gesundheit“. Wichtig war und ist allerdings auch die Kommunikation. Während das Interesse bei den anderen Themenbereichen ein wenig eingeschlafen zu sein scheint, hat sich für die Idee zur Herausgabe eines Seniorenmagazins ein harter Kern von fünf ehrenamtlichen Mitarbeitern gefunden, die sich um spezielle Themen kümmern, die Hennefer Senioren interessieren. Das „Seniorenmagazin Hennef“ ist seit einem Jahr im Netz und kann per Mausklick unter seniorenportal.stadt-hennef.de aufgerufen werden.

Eigentlich sollte es ja eine gedruckte Zeitung sein, die regelmäßig in einer Auflage von 12.000 Stück an Hennefer Haushalte verteilt wird. Schnell stellte sich indes heraus, dass diese Idee nicht finanzierbar ist. „Immerhin hätte das Drucken und das Verteilen der Zeitung rund 10.000 Euro pro Auflage gekostet“, sagt Klaus Stöppler, einer der fünf ehrenamtlichen Redakteure des Seniorenmagazins. Stattdessen schlug die Stadt vor, über das Seniorenportal der städtischen Internetseite ein Online-Magazin zu veröffentlichen. „Das macht durchaus Sinn, denn viele Senioren haben beispielsweise VHS-Kurse belegt und können durchaus mit einem Computer umgehen“, so Stöppler.

Bisher 19.000 Klicks

Seit einem Jahr ist das Hennefer Seniorenmagazin online und hat bereits viele Menschen erreicht. „Die Stadt hat festgestellt, dass 540 Menschen alleine im Monat Februar das Seniorenportal besucht haben und bisher 19.000 Klicks für das Magazin verzeichnet wurden“, sagt Stöppler stolz.

Der 71-jährige Rentner, der früher für die Kultusministerkonferenz tätig war, hat mit Evelyn Burkhart, Reiner Cochem, Georg Bonk und Joachim Koschewski ein engagiertes Team um sich geschart, das sich um die Themen kümmert und ein Magazin von Senioren für Senioren produziert. Ein Mal pro Monat treffen sich die ehrenamtlichen Journalisten im Generationenhaus und sprechen die Themen ab, zu denen sie im Anschluss Artikel schreiben. Diese werden dann von der Stadt auf die Onlineseite gesetzt.

Rubriken sind dabei Hennefer Vereine, die sich mit Senioren beschäftigen und Möglichkeiten der ehrenamtlichen Mitarbeit anbieten. Zudem werden Persönlichkeiten und Einrichtungen präsentiert, die sich ehrenamtlich besonders eingesetzt haben. Aktuelle Infos für Senioren aus der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisation (BAGSO) werden ebenso veröffentlicht wie Berichte über Aktivitäten von Senioren sowie Neuigkeiten rund um das Kivi-Projekt „Mitten im Leben“. Wissenswertes über die Geschichte Hennefs und aktuelle Themen wie das Leben von älteren Menschen auf den Dörfern und Mobilität runden das Angebot ab.

„Der Horstmannsteg ist auch für Senioren ein wichtiges Thema, denn für sie ist die Wegeverbindung von Allner in die Innenstadt sehr wichtig“, sagt Stöppler. Wo Senioren sich einbringen können und welche Freizeitangebote es gibt, sind die Themen, um die sich Evelyn Burkhart kümmert. Ob Tanzschulen, die spezielle Angebote für Ältere geschaffen haben oder Singgemeinschaften, die neu gegründet werden – Burkhart berichtet darüber. „Ich wusste vor dieser Tätigkeit gar nicht, wie vielfältig das Angebot für Senioren in Hennef ist“, sagt sie.

Weitere Infos gibt es unter seniorenportal.stadt-hennef.de