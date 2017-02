Feuerwehreinsatz am Hennefer Berufskolleg

Die Feuerwehr musste am Montagmorgen einen Brand im Carl-Reuther-Berufskolleg löschen.

Hennef. Am Montagmorgen ist die Feuerwehr zu einem Brand im Hennefer Carl-Reuther-Berufskolleg ausgerückt, wo ein Papierkorb auf der Herrentoilette brannte. Sechs Schüler wurden durch Rauchgase verletzt.

Von Jens Kleinert, 13.02.2017

Insgesamt sechs Schüler sind am Montag nach einem Brand am Carl-Reuther-Berufskolleg im Krankenhaus behandelt worden. Sie hatten Schadstoffe eingeatmet, nachdem gegen 9.00 Uhr morgens auf einer Herrentoilette der Schule ein Handtuchspender aus Kunststoff in Brand geraten war.

Wie Schulleiter Günther Au dem General-Anzeiger auf Anfrage sagte, hatten zwei Schüler das Feuer bemerkt und daraufhin mit einem Feuerlöscher zunächst selbst die Flammen bekämpft. Außerdem betätigten sie einen Druckknopfmelder und alarmierten so die Feuerwehr. Die anderen Jugendlichen verließen wegen des Alarmsignals das Schulgebäude. Laut Au habe jedoch ohnehin kurz zuvor die Pausenglocke geläutet.

Die Feuerwehr war anschließend über eine Stunde damit beschäftigt, das Feuer zu löschen und das Berufskolleg quer zu lüften. Wie Au sagte, hätten sich die sechs betroffenen Schüler — unter ihnen die beiden jungen Männer, die den Brand bekämpften — im weiteren Verlauf gemeldet und über Atemwegsbeschwerden geklagt. "Weil wir auf Nummer Sicher gehen wollten, haben wir den Rettungswagen gerufen", so der Schulleiter.

Laut Au wurde das Feuer offenbar gelegt. "Der Papierspender kann sich nicht selbst entzündet haben", sagte er. Bevor die Toilette wieder genutzt werden könne, sei eine Grundreinigung erforderlich.