Autobahn gesperrt

Hennef. Auf der A3 auf Höhe Hennef hat es am Montagnachmittag einen schweren Unfall gegeben. Die Strecke in Richtung Köln ist gesperrt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 11.09.2017

Am Montagnachmittag hat es auf der A3 auf Höhe Hennef einen schweren Unfall gegeben. Ein Motorradfahrer aus Essen ist aus bislang ungeklärter Ursache bei hohem Tempo gestürzt. Der 46-Jährige wurde dabei lebensgefährlich verletzt und musste noch vor Ort reanimiert werden. Seine 60-jährige Sozia wurde schwer verletzt.

Zeugen berichten, dass das Motorrad gerade in einem Überholvorgang war, als es einen lauten Knall gab. Möglicherweise ist der Hinterreifen der Harley Davidson geplatzt. Der Fahrer stürzte daraufhin. Beide Verletzten wurden mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die A3 ist in Richtung Köln an dieser Stelle gesperrt. Der Verkehr wird über die Anschlussstelle Siebengebirge abgeleitet.

Das Verkehrsunfallteam der Kölner Autobahnpolizei hat die Unfallermittlungen aufgenommen. Nach ersten Angaben bleibt die A3 noch bis etwa 18.30 Uhr in Richtung Köln gesperrt.

