Störungen im Bahnverkehr

Hennef / Blankenberg. Ein Unfall an einem Bahnübergang zwischen Hennef (Sieg) und Eitorf schränkt aktuell den Zugverkehr ein. Zwei Personen im Unfallwagen sind verletzt worden, eine davon schwer.

Von Dierk Himstedt, 06.10.2017

Wegen eines Unfalls auf einem Bahnübergang zwischen Hennef (Sieg) und Blankenberg (Sieg) sind die dortige Strecke der Regionalbahn RE9 und die Züge der Linie S 12 aktuell gesperrt. Der Fahrer eines blauen Golfes mit Bonner Kennzeichen hatte an dem halbbeschrankten Bahnübergang versucht zu wenden.

Dabei ist er von einem herannahenden Güterzug erfasst worden. Eine Person im Fahrzeug wurde von dem heftigen Aufprall schwer verletzt, die andere leicht. Es soll sich bei den Verletzten, laut ersten Polizeiangaben, um ältere Personen handeln.

Bis die Störung am Unfallort beseitigt ist, enden die Züge RE9 aus Köln zur Zeit am Bahnhof Hennef, die Züge aus Siegen in Eitorf. Die Züge der Linie S 12 fahren aus Richtung Köln ebenfalls nur bis Hennef, aus Richtung Au (Sieg) nur bis Blankenheim.

Die Einrichtung von Ersatzverkehr ist geplant, aber seitens der Deutschen Bahn AG noch nicht bestätigt. Genaue Informationen zur Dauer der Sperrung liegen ebenfalls noch nicht vor.

Weitere Informationen folgen.