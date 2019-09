Polizeieinsatz

Hennef. Beim Stadtfest in Hennef gab es am Samstagabend eine Schlägerei unter Jugendlichen. Als die Polizei eintraf, drohte die Situation zu eskalieren, so dass Verstärkung der umliegenden Polizeibehörden angefordert werden musste.

Von general-anzeiger-bonn.de, 15.09.2019

Am Samstagabend gegen 22.30 Uhr kam es auf dem Stadtfest in Hennef am Heiligenstädter Platz zu einer Schlägerei, bei der mehrere Jugendliche beteiligt gewesen sein sollen. Laut Polizeiangaben zeigte sich die Gruppe von Jugendlichen beim Eintreffen der Beamten nich kooperativ und die Situation drohte zu eskalieren.

Durch die Verstärkung von sechs weiteren Einsatzwagen aus Köln, Bonn und dem Rhein-Erft-Kreis, konnte die Schlägerei unterbunden werden. Wie die Polizei mitteilte, wurden vier Personen zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen und ein 23-Jähriger aus Siegburg festgenommen, da gegen ihn ein Haftbefehl wegen Betrugs vorlag. Insgesamt wurden vier Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. Sieben weitere Personen erhielten einen Platzverweis für den Bereich des Hennefer Stadtfestes.

Die Polizei war bis 2 Uhr im Einsatz.