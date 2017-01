02.01.2017 HENNEF. Die Bundesstraße 8 ist in Höhe Hennef-Käsberg nach einem Lkw-Unfall aktuell komplett gesperrt.

Ein Sattelschlepper ist am Montagabend auf der B8 auf glatter Fahrbahn ins Rutschen gekommen und mit den rechten Reifen in den Graben gerutscht. Zur Bergung ist die Straße in Höhe Hennef-Käsberg aktuell komplett gesperrt. (ga)