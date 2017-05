Rettungseinsatz in Hennef

Hennef. Ein 24 Jahre alter Motorradfahrer ist am Sonntagabend bei einem Unfall auf der K17 bei Bröl schwer verletzt worden.

Von Jens Kleinert, 21.05.2017

Wie die Polizei am Einsatzort mitteilte, war der Sankt Augustiner in einer Gruppe von drei Bikern in Richtung der B478 gefahren, als er in einer langgezogenen Rechtskurve die Kontrolle über seine erst vor kurzem erworbene Maschine verlor.

Der junge Mann stürzte auf den Asphalt und erlitt dabei laut Polizei ein Trauma sowie weitere, nicht lebensbedrohliche Verletzungen. Da die Situation zunächst ernster ausgesehen habe, sei jedoch ein Rettungshubschrauber angefordert worden. Dieser brachte den 24-Jährigen laut Polizei nach der Behandlung durch einen Notarzt in die Klinik Köln-Merheim.

Der Einmündungsbereich K17/B478 war wegen des Unfalls und der Unfallaufnahme zwischen ca. 19.50 Uhr und 21 Uhr gesperrt.