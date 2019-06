Autofahrer leisten Erste Hilfe

Hennef . Offensichtlich ohne Fremdeinwirkung ist am Montagnachmittag ein Rollerfahrer auf der Straße "Am Bach" in Hennef gestürzt. Zwei Autofahrer fanden ihn und leisteten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte Erste Hilfe.

Von Jill Mylonas, 25.06.2019

Aus bisher unbekannten Gründen ist ein 59-jähriger Motorradfahrer am Montagnachmittag auf der Straße "Am Bach" in Hennef gestürzt. Wie die Polizei mitteilt, war der Windecker gegen 14.50 Uhr aus Hennef-Stein kommend in Richtung Hennef-Allner unterwegs. An einer Tagesbaustelle auf der Fahrbahn in Höhe der Ortslage Lauthausen war er vermutlich mit dem Lenker an eine Warnbarke gekommen und offensichtlich ohne Fremdeinwirkung gestürzt.

Zwei Autofahrer fanden den verletzten und kurzzeitig bewusstlosen Mann auf dem Seitenstreifen neben der Fahrbahn und leisteten Erste Hilfe. Der mit kurzer Hose und T-Shirt bekleidete Windecker war an Armen und Beinen schwer verletzt.

Grund für den Sturz könnten die 1,5 Promille Alkohol im Blut sein, die der Alkotest vor Ort anzeigte. Dem 59-Järhigen wurde eine Blutprobe entnommen. Einen Führerschein für den elektrisch angetriebenen Motorroller hatte der Mann nicht. Zur weiteren Behandlung kam der 59-Jährige in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs durch Fahren unter Alkoholeinfluss dauern an.