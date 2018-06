In Bonner Klinik gebracht

HENNEF. Schwere Verletzungen erlitt am Dienstagmorgen ein 52 Jahre alter Rollerfahrer bei einem Unfall auf der Bonner Straße in Hennef. Ein Pkw hatte ihm die Vorfahrt genommen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 13.06.2018

Ein 52-jähriger Rollerfahrer erlitt am Dienstag gegen 8.30 Uhr bei einem Unfall auf der Bonner Straße in Hennef schwere Verletzungen. Laut Bericht der Polizei war der Hennefer mit seinem Roller gerade in Richtung der Mittelstraße unterwegs, als aus der Beethovenstraße ein blauer Pkw nach links auf die Bonner Straße abbog. Dabei übersah der 21-jährige Autofahrer, der aus Richtung der Kurhausstraße kam, augenscheinlich den Rollerfahrer und nahm ihm die Vorfahrt.

Trotz Ausweichversuchs des 52-Jährigen kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Roller und dem PKW des Hennefers. Der Rollerfahrer prallte gegen die Motorhaube des Autos und stürzte schwer verletzt auf der Fahrbahn. Er wurde am Unfallort notärztlich behandelt und anschließend in ein Bonner Krankenhaus gebracht.

Die Polizei leitete den Verkehr während der Unfallaufnahme um.