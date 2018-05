Ein Helfer verletzt

Hennef. Die Besatzung eines Rettungswagens ist am Mittwochabend am Hennefer Bahnhof von zwei betrunkenen Männern angegriffen worden. Ein Helfer wurde dabei leicht verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Von general-anzeiger-bonn.de, 03.05.2018

Rettungssanitäter, die am Mittwoch gegen 18.10 Uhr zum Bahnhof in Hennef gerufen worden waren, sind dort während ihres Einsatzes angegriffen worden. Das berichtet die Polizei. Einer der Helfer wurde von den betrunkenen Angreifern leicht verletzt.

Die Retter waren alarmiert worden, weil am Bahnhof eine stark alkoholisierte Person auf dem Boden liegen sollte. Vor Ort fanden sie einen 28-jährigen Hennefer, der deutlich unter Alkoholeinfluss stand und verbal aggressiv war, sich jedoch "folgsam" in den Rettungswagen bringen ließ. Während der Mann untersucht wurde, kam ein ebenfalls betrunkener 22-Jähriger dazu, der versuchte, in das Fahrzeug einzudringen. Er trat gegen die Türen des Rettungswagens und beschädigte eine Schiebetür.

Während sich die beiden Rettungssanitäter nun mit dem 22-Jährigen auseinandersetzten mussten, griff der 28-Jährige ein und schlug gemeinsam mit seinem Freund auf die Helfer ein. Dabei wurde der 37-jährige Rettungsassistent leicht verletzt. Vier Streifenwagen der Polizei kamen zum Einsatz, um den Übergriff auf die Rettungskräfte zu beenden.

Die beiden Gewalttäter wurden in Gewahrsam genommen. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und tätlichen Angriffs auf Hilfeleistende.