Hennef. Die Polizei sucht mit Hubschraubern und Booten nach einer vermissten Person an der Wahnbachtalsperre. Spaziergänger hatten die Polizei alarmiert.

Von general-anzeiger-bonn.de, 30.07.2017

Am Sonntagmorgen startete die Polizei mit einem Großaufgebot die Suche nach einer Person in der Wahnbachtalsperre. Spaziergänger hatten die Polizei alarmiert. Sie befanden sich an einem Aussichtspunkt und gaben der Polizei gegenüber an, eine Person im Wasser der Talsperre gesehen zu haben.

Auf der Talsperre sind Feuerwehr, THW und die DRK Wasserwacht im Einsatz.