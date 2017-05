Lkw-Fahrer begeht Unfallflucht

HENNEF. Ein 40 Jahre alter Lastwagenfahrer hat am Dienstag auf der Reisertstraße in Hennef einen 89-jährigen Radfahrer angefahren. Er fuhr weiter, ohne sich um den Verletzten zu kümmern.

Von general-anzeiger-bonn.de, 17.05.2017

Wegen fahrlässiger Körperverletzung und Unfallflucht muss sich ein 40 Jahre alter Lastwagenfahrer verantworten, der am Dienstagnachmittag einen 89-jährigen Radfahrer angefahren hat. Wie die Polizei mitteilt, war der Hennefer mit seinem Rad gegen 13.30 Uhr auf der Reisertstraße unterwegs in Richtung Siegburg, als ihn in Höhe einer Schreinerei ein Lastwagen überholte. Anschließend lag der Mann schwer verletzt neben seinem Fahrrad. Während Zeugen sich um ihn kümmerten, fuhr der Lastwagenfahrer weiter.

Einer der Zeugen folgte dem Sattelschlepper mit seinem Auto, holte ihn an der Kreuzung zur Frankfurter Straße ein und sprach den Fahrer auf den Unfall an. Der 40-Jährige aus Bulgarien setzte seine Fahrt aber einfach fort. Über das Kennzeichen fanden Polizisten den Lastwagen am frühen Abend an der der Autobahnraststätte Siegburg. Sie beschlagnahmten den Führerschein des 40-Jährigen, untersagten ihm die Weiterfahrt und ließen ihn Bargeld als Sicherheitsleistung hinterlegen.