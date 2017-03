Handwerk in der Region

Hennef. Kreishandwerksmeister Thomas Radermacher war zu Gast beim FDP-Kreisparteitag in Hennef. Was ihn umtreibt: Stauprobleme und schwierige Perspektiven für das Handwerk. Es fehlt an Nachwuchs.

Von Franziska Jünger, 13.03.2017

Die FDP steht vor einem entscheidenden Wahljahr. Im NRW-Landtag sitzt sie in der Opposition, in der Bundespolitik kann sie derzeit nur zuschauen. Wenn es nach Thomas Radermacher, Kreishandwerksmeister Bonn/Rhein-Sieg, geht, dann täten die Freien Demokraten gut daran, das Handwerk zu einem ihrer Kernthemen zu machen. Radermacher betonte als Gastredner auf dem Kreisparteitag der FDP Rhein-Sieg in Hennef am Samstag, dass es der Branche in der Region derzeit gut gehe, in Zukunft aber der Nachwuchs- und Fachkräftemangel eine große Herausforderung darstelle.

Volle Auftragsbücher, gute Konjunktur, niedrige Jugendarbeitslosigkeit und hohe Gewerbesteuereinnahmen - all das sei erfreulich, aber nur eine Momentaufnahme. „Die Situation ist luxuriös, aber nicht in Stein gemeißelt und selbstverständlich“, sagte der Meckenheimer. „Es gibt eine Krankheit, an der wir leiden – Selbstverständlichkeit.“ Wenige seien sich darüber bewusst, wie wichtig das Handwerk für die Wirtschaft sei. Dieses Imageproblem führe auch dazu, dass immer weniger junge Leute eine Handwerkslehre beginnen wollten. 40 Prozent der Betriebe stünden in den nächsten Jahren vor einem Generationenwechsel. Zuletzt seien bereits 80 Prozent aller Betriebsschließungen auf fehlende Nachfolger zurückzuführen gewesen. Neue Modelle müssten her, um eine Ausbildung attraktiver zu machen.

Beispiele hierfür sind ein mit Lehre und Meisterbrief kombiniertes BWL-Studium oder das Pilotprojekt „Berufsabitur“, das demnächst in der Region Bonn/Rhein-Sieg getestet werden soll. 25 Jugendliche mit Realschulabschluss sollen dann innerhalb von vier Jahren eine Ausbildung und das Abitur absolvieren. „Wir müssen den Bildungsfokus in unserem Land ein bisschen umlenken“, forderte Radermacher.

In Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis sei zudem die Verkehrspolitik zu beklagen, insbesondere die mangelnde Bereitschaft zur Fertigstellung des Autobahnrings mit der Südtangente. Stau erzeuge bei jedem Betrieb durchschnittlich 14.000 Euro Mehrkosten pro Jahr, schade der Umwelt und mindere die Lebensqualität. Darunter leide der Standort. Eine engere Zusammenarbeit zwischen dem Kreis und der Stadt Bonn sei eine der wichtigsten Aufgaben für die kommenden Jahre. Die gemeinsame Gewerbeflächenpolitik sei ein guter Anfang.

Der Kreisparteitag, bei dem sich rund 80 Mitglieder versammelten, wählte außerdem die Delegierten zum Bundesparteitag. Angeführt wird die Delegation vom Kreisvorsitzenden Jürgen Peter, dem Kreistagsfraktionsvorsitzenden Karl-Heinz Lamberty und dem ehemaligen Vize-Ministerpräsidenten und Wissenschaftsminister Andreas Pinkwart.