Tankstelle ausgeraubt

In Hennef wurde eine Tankstelle überfallen.

Hennef. Mit vorgehaltener Pistole hat ein bislang Unbekannter in der Nacht zum Samstag eine Tankstelle in Hennef überfallen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

15.05.2017

In der Nacht zu Samstag, 13. Mai, um kurz nach Mitternacht, ist der 21-jährige Kassierer der Oil Tankstelle an der Frankfurter Straße in Hennef von einem männlichen Täter mit einer Pistole bedroht worden. Wie die Polizei mitteilt, forderte der Tatverdächtige vom 21-Jährigen die Herausgabe von Geld.

Der Räuber war als Sozius auf einem Motorroller aus Richtung Siegburg angereist. Er stieg vor dem Kassenhäuschen vom Zweirad, während der Fahrer auf dem Fahrzeug bei laufendem Motor wartete. Der komplett schwarz gekleidete Täter ging zielgerichtet auf den Tankstellenkassierer zu und zielte mit einer schwarzen Pistole auf sein Opfer. In gebrochenem Deutsch forderte er vom 21-Jährigen Geld. Der Angestellte öffnete die Kasse und übergab einen dreistelligen Geldbetrag. Der Tankstelleräuber ging nach der Geldübergabe wieder nach draußen, setzte sich zum wartenden Mittäter auf den Motorroller und beide fuhren über die Frankfurter Straße wieder in Richtung Siegburg davon.

Nach Angaben des Geschädigten ist der Täter mit der Waffe Mitte 20 Jahre alt, circa 185cm groß und von kräftiger Statur. Er trug während des Überfalls einen schwarzen Motorradhelm mit schwarzem Visier auf dem Kopf. Sein Mittäter, der auf einem dunklen Motorroller vor der Tür wartete, ist vermutlich etwas kleiner und hat eine dickliche Statur.

Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei in Hennef unter der Telefonnummer 02241/5413521 entgegen.