Auto stand aufgebockt vor der Tür

Hennef. Den kompletten Radsatz eines geparkten Porsche-SUV haben Unbekannte in Hennef gestohlen. Der Besitzer fand das Auto auf Hölzern und Steinen aufgebockt vor seiner Haustür vor.

Von Michael Lehnberg, 19.06.2018

Bislang unbekannte Diebe haben in der Nacht zu Montag einen kompletten Radsatz von einem geparkten Porsche gestohlen. Der Eigentümer des Wagens (SUV) hatte das Fahrzeug am Abend etwa zwei Meter von der Haustür entfernt in der Einfahrt seines Hauses an der Westerwaldstraße in Uckerath abgestellt. Am Morgen stand der Wagen ohne Räder auf Hölzern und Steinen aufgebockt vor der Tür. Die Reifen auf Original Porsche-Felgen haben laut Polizei einen Wert von rund 6000 Euro. Zum Transport der Räder ist ein größeres Auto oder ein Lieferwagen erforderlich. Hinweise an die Polizei: 02241/5413521.