Achtjähriger gestorben

Hennef. Am Dienstagabend ist es auf der Bonner Straße in Hennef zu einem tödlichen Unfall gekommen. Ein Bus der Linie 522 erfasste den achtjährigen Jungen, der noch vor Ort verstarb.

Von general-anzeiger-bonn.de, 20.03.2018

Gegen 18 Uhr am Dienstagabend ist ein achtjähriger Junge von einem Bus der Linie 522 in Hennef erfasst und getötet worden. Laut Angabe der Polizei war das Kind mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg, entgegen der Fahrtrichtung, in Richtung Wippenhohner Straße unterwegs. Durch eine durch Bauarbeiten bedingte Engstelle wollte der Achtjährige entgegenkommenden Fußgängern ausweichen, geriet dadurch ins Straucheln und stürzte auf die Fahrbahn. Der Junge prallte infolgedessen seitlich an den hinteren Teil des fahrenden Busses und wurde von diesem überrollt.

Das Kind ist noch vor Ort verstorben. Die Bonner Straße in Hennef war bis 21.45 Uhr gesperrt. Der 59-jährige Busfahrer aus Rheinland-Pfalz hat einen Schock erlitten und wurde von Notfallseelsorgern vor Ort betreut. Die Feuerwehr und die Polizei waren mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort. Ein Spezialkran musste den Bus anheben, um die Spuren unverfälscht sichern zu können.

Die Polizei bittet nun weitere Zeugen, sich zu melden. Auch die Personaldaten der Insassen des Busses konnten nicht polizeilich aufgenommen werden.