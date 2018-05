Nachdem Unbekannte mit einer Waffe hantierten

Der Bahnhof in Hennef.

Hennef . Zwei Männer haben am Bahnhof Hennef eine Personengruppe mit einer Waffe bedroht. Einer der Täter rief damals: "Ich knall euch alle ab!". Die Polizei hat nun einen Verdächtigen festgenommen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 03.05.2018

Mit Hinweisen aus der Bevölkerung konnte die Polizei einen der zwei gesuchten Unbekannten identifizieren, die mit einer Pistole eine Personengruppe bedroht hatten. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich laut der Polizei um einen 25-jährigen Mann, der bei der Polizei hinreichend bekannt sein soll.

Der Fall ereignete sich bereits im vergangenen Jahr: Am 13. Oktober 2017 waren zwei bislang unbekannte Männer in der Regionalbahn in Richtung Eitorf unterwegs. Während der Fahrt bespuckten und pöbelten die beiden gegen eine Gruppe von Fahrgästen.

In Hennef angekommen, gingen die Pöbeleien weiter. Schließlich zog einer der beiden gesuchten Männer eine schwarze Pistole. Die Personengruppe sah sich nun dem Mündungslauf gegenüber. Plötzlich drückte der bewaffnete Mann ab und schrie: "Ich knall euch alle ab!". Sein Begleiter animierte ihn und rief: "Los, drück ab."

Zu einer Schussabgabe kam es nicht. Die Zeugen hörten jedoch ein Klicken beim Auslösen der Pistole. Am Ende flohen beide Tatverdächtige über die Bahnhofsrückseite in unbekannte Richtung.

Die Polizei ermittelt nun weiter, um auch den zweiten Unbekannten zu finden.