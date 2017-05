Schwerer Unfall in Hennef

Hennef. Ein Verkehrsunfall in der Autobahnausfahrt Hennef-West der A 560 ist am Montagabend tödlich geendet. Gegen 22 Uhr kam dort ein 57-Jähriger mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Aus seinem brennenden Auto konnte er nicht mehr rechtzeitig befreit werden.

Von Jens Kleinert, 08.05.2017

Wie es zu dem Unfall kam, war am Montagabend noch unklar. „Es gibt keine Zeugen, die den Unfall beobachtet haben“, sagte der Einsatzleiter der Autobahnpolizei, Marco Räuber, an Ort und Stelle. „Ersthelfer, die hier angehalten haben, haben das Fahrzeug bereits brennend vorgefunden.“ Vor lauter Qualm hätten sie nach eigener Aussage nicht mehr viel von dem Wagen erkennen können.

Erst die herbeigerufene Feuerwehr konnte das Feuer löschen. Laut ihres Pressesprechers Thomas Vitiello hatte zuvor die Besatzung eines Rettungswagens mit einem Pulverlöscher vergeblich die Brandbekämpfung versucht. Unterstützung hatte sie von einem 31-jährigen Feuerwehrmann erhalten, der auf dem Weg zur Wache an der Unfallstelle vorbeigekommen war. Für den 57-jährigen Unfallfahrer kam jedoch jede Hilfe zu spät. Er war, entweder in Folge des Aufpralls oder in Folge des anschließenden Brandes, bereits verstorben, als das Feuer schließlich gelöscht war.

Auf der A 560 in Fahrtrichtung Bonn führte der Unfall des Kleinwagens noch zu einem Folgeunfall. Laut Räuber war die Batterie des Golfs bei der Kollision mit dem Baum aus dem Motorraum gerissen und durch eine Baumgruppe auf die Fahrbahn geschleudert worden. Dort überfuhr sie ein anderes Fahrzeug, das sich laut Vitiello dabei die Ölwanne aufriss und anschließend abgeschleppt werden musste. 15 Feuerwehrleute aus Hennef unter Leitung von Unterbrandmeister Jörg Stragierowicz halfen bei der Sicherung der Unfallstellen. Die Ausfahrt Hennef-West war bis in die Nacht hinein gesperrt.

Erst am 26. Februar war in der Ausfahrt Hennef-West ein 32 Jahre alter Mann aus Polen tödlich verunglückt. Mit seinem VW Transporter war er spätabends ebenfalls von der Fahrbahn abgekommen und gegen exakt denselben Baum geprallt, an dem am Montagabend auch der 57-Jährige verstarb. Noch weiter zurück, am 29. August 2015, war in der Ausfahrt eine 25-jährige Autofahrerin aus Hennef bei einem Unfall schwer verletzt worden. Auch ihr Kombi war gegen eine Baumgruppe geschleudert.

Nach Einschätzung von Polizeieinsatzleiter Räuber wäre zumindest der jüngste Unfall wohl glimpflicher ausgegangen, wäre in der Ausfahrt eine Schutzplanke vorhanden gewesen. Derzeit noch gibt es dort erst im späteren Kurvenverlauf eine Planke. Die für den Bereich zuständige Unfallkommission soll nun prüfen, ob in der Ausfahrt Hennef-West ein Unfallschwerpunkt vorliegt und dort eventuell nachgerüstet werden muss. Dass sie diese Frage mit Ja beantworten werde, sei laut Räuber in Anbetracht der beiden tödlichen Unfälle sehr wahrscheinlich.