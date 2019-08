Großvater lebensgefährlich, Enkelkinder schwer verletzt

Am Donnerstag kam es zu einem schweren Unfall in Höhe der Ortschaft Hennef-Dambroich. Ein älterer Mann verunglückte mit seinen beiden Enkelkindern.

Königswinter/Bonn/Siegburg. Ein Mann hat sich bei einem Unfall auf der A3 in Fahrtrichtung Köln lebensgefährlich verletzt. Zwischen der Ausfahrt Siebengebirge und dem Kreuz Bonn/Siegburg überschlug er sich mit seinem Auto. Seine Enkelkinder verletzten sich schwer.

Von general-anzeiger-bonn.de, 15.08.2019

Am Donnerstagabend hat es auf der A3 in Richtung Köln zwischen der Ausfahrt Siebengebirge und dem Kreuz Bonn/Siegburg einen schweren Unfall gegeben. Nach Angaben der Feuerwehr Königswinter überschlug sich in Höhe der Ortschaft Hennef-Dambroich gegen 18 Uhr ein älterer Mann aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Auto. Darin befanden sich zusätzlich seine zwei Enkelkinder.

Nach ersten Information soll sich das Auto mehrfach überschlagen haben, ehe es auf der Fahrspur zum Liegen kam. Mit der Alarmierung, dass mehrere Personen in einem Auto eingeklemmt sein sollen, rückte die Feuerwehr zur Unfallstelle aus. Dort angekommen, kümmerten sich bereits Ersthelfer um die beiden verletzten Kinder.

Der Fahrer, der sich mit lebensbedrohlichen Verletzungen im Auto befand, wurde von der Feuerwehr aus seinem Auto befreit und mit dem Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen. Die beiden Kinder wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser transportiert. Alle drei sollen aus dem Rhein-Sieg-Kreis kommen.

Die Aufräumarbeiten zogen sich in die Länge und waren auch um 21 Uhr noch nicht gänzlich abgeschlossen. Während der Rettungsmaßnahmen wurde die Autobahn in Fahrtrichtung Köln zunächst voll gesperrt, dann wurde der Verkehr einspurig weitergeleitet. Es bildete sich ein kilometerlanger Stau bis hinter die Anschlussstelle Siebengebirge.

Im Einsatz waren neben drei Rettungswagen, einem Rettungshubschrauber aus Köln, die Feuerwehr mit den Löschzügen Ittenbach, Uthweiler und Ölberg.