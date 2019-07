Erheblicher Schaden

Hennef. In der Nacht zu Freitag brannte eine Pferde-Scheune auf dem Schieferhof in Hennef-Lichtenberg völlig aus. Tiere waren glücklicherweise zum Brandzeitpunkt nicht in der Scheune untergebracht. Es kam jedoch zu erheblichem Sachschaden.

Von Dierk Himstedt, 19.07.2019

Die Feuerwehr Hennef musste am frühen Freitagmorgen gegen 3 Uhr mit insgesamt elf Einsatzfahrzeugen ausrücken, um einen Scheunenbrand auf dem Schieferhof in Hennef-Lichtenberg zu löschen. Die Scheune, in der regelmäßig Pferde und Reitzubehör untergebracht sind, brannte jedoch trotz des Einsatzes der Feuerwehr völlig aus. Glücklicherweise waren zum Zeitpunkt des Brandes keine Pferde in der Scheune untergebracht. Es kam jedoch laut Angaben der Einsatzleitung zu erheblichem Sachschaden.

Kurzzeitig bestand laut der Einsatzleitung die Gefahr, dass das Feuer auf das etwa vier Meter entfernt stehende benachbarte Wohnhaus übergreift. Dies konnte die Feuerwehrkräfte aber glücklicherweise verhindern. In der Scheune waren unter anderem diverses Reitzubehör, Baumaterial, Futter, Stroh und verschiedene Gerätschaften untergebracht. Der entstandene Schaden kann noch nicht genau beziffert werden. Zudem ist auch laut Angaben der Einsatzkräfte die Ursache des Feuers bisher noch ungeklärt. Die Polizei ermittelt.