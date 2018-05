Einsatz mit Drehleiter

Hennef. Polizei und Feuerwehr waren in der Nacht zu Dienstag in Hennef im Einsatz. Von einem Dach in der Innenstadt wurde ein junger Mann mit einer Drehleiter geholt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 29.05.2018

Ein junger Mann auf dem Dach eines Einkaufskomplexes in der Hennefer Innenstadt hat in der Nacht zu Dienstag Polizei und Feuerwehr auf den Plan gerufen. Gegen ein Uhr war die Person auf dem Flachdach in der Straße "Alte Ladestraße" unterwegs.

Mit Unterstützung der Drehleiter der Freiwilligen Feuerwehr hat die Polizei den Mann schließlich von dem Dach geholt. Die Hintergründe des Vorfalls sind noch unklar.