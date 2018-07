Unfall in Uckerath

Polizisten untersuchen den Unfallort an der Ackerstraße.

Hennef-Uckerath. Ein schwerverletzter Fahrradfahrer ist am Dienstagabend in Hennef-Uckerath gefunden worden. Noch ist unklar, ob der 18-Jährige zuvor mit einem anderen Fahrzeug oder Radfahrer zusammengestoßen ist.

Von general-anzeiger-bonn.de, 10.07.2018

Einen schwerverletzten Radfahrer haben Passanten am Dienstagabend gegen 18.45 Uhr auf der Ackerstraße in Hennef-Uckerath gefunden. Wie die Polizei vor Ort mitteilte, handelt es sich bei dem Verletzten um einen 18-Jährigen aus Uckerath. Er sei bei Eintreffen der Einsatzkräfte nicht ansprechbar gewesen. "Wir wissen bisher nicht, was passiert ist", sagte eine Sprecherin der Polizei. Unklar sei, ob das Unfallopfer mit einem anderen Fahrrad oder Fahrzeug zusammengestoßen ist.

Der 18-Jährige sei in ein Krankenhaus gebracht worden. Darüber, ob er in Lebensgefahr schwebt, konnte die Polizei am Abend keine Angaben machen. Einen Fahrradhelm habe er nicht getragen. Um den Unfallhergang zu ermitteln, sucht die Polizei nach Zeugen. Hinweise nimmt sie unter der Rufnummer 02241-5413521 entgegen.