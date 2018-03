Fernseher fängt Feuer

Die Feuerwehr bekämpfte am späten Dienstagabend ein Feuer in Hennef.

Hennef. Ein aufmerksamer Hundehalter hat am Dienstagabend einen Brand bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. In einem Reihenhaus war ein Fernseher in Flammen aufgegangen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 28.03.2018

Beim Gassigehen hat ein Mann am Dienstagabend einen Brand in einem Haus in Hennef bemerkt. Der Passant war gegen 23.50 Uhr auf der Kurt-Schumacher-Straße unterwegs, als er Brandgeruch und den Rauchmelder aus einem Reihenhaus wahrgenommen hatte, erklärt Stadtbrandinspektor Uwe Farber. Der Fußgänger verständigte die Feuerwehr und die Nachbarn, die wiederum die Anwohner des betroffenen Gebäudes verständigten, die seit dem Mittag nicht zu Hause waren.

Nachdem die Anwohner die Haustür aufgeschlossen hatten, gingen zwei Trupps der Feuerwehr unter schwerem Atemschutz in das völlig verrauchte Gebäude, um die Ursache für den Brand auszumachen. Im Keller wurden sie schließlich fündig. Dort war aus noch ungeklärten Gründen ein Fernseher in Flammen aufgegangen.

Der Brand war bei Eintreffen der Feuerwehr bereits wieder erloschen, sodass die Feuerwehr noch Nachlöscharbeiten durchführte und das Haus lüftete. Auch eine Drehleiter kam zum Einsatz. Nach Angaben des Stadtbrandinspektors verhinderte der Rauchmelder wohl Schlimmeres.

Da das Reihenhaus derzeit nicht bewohnbar ist, kam die vierköpfige Familie bei Verwandten unter.