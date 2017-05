Fahrer verletzt

Hennef. Bei einem Unfall im Siegtal in Hennef ist ein 50-jähriger Mann aus Eitorf leicht verletzt worden. Er kam mit seinem Auto in einer Kurve ins Schleudern, das Fahrzeug überschlug sich dabei.

Von general-anzeiger-bonn.de, 30.05.2017

Bei einem Unfall leicht verletzt wurde am Dienstagnachmittag ein 50-jähriger Autofahrer aus Eitorf, der auf der L333 im Siegtal von Hennef in Richtung Eitorf unterwegs war. Nach Angaben der Polizei gab der Fahrer an, hinter der Ortschaft Bülgenauel am Ende einer Rechtskurve aufgrund überhöhter Geschwindigkeit ins Schleudern geraten und von der Fahrbahn abgekommen zu sein.

Mit seinem Nissan Micra prallte der 50-Jährige gegen eine Böschung, ehe sich das Auto überschlug. Der Eitorfer wurde dabei leicht verletzt. Rettungskräfte brachten den Autofahrer zur Behandlung ins Krankenhaus.

Am Nissan entstand laut Polizei Totalschaden, die Siegtalstraße musste für die Dauer von rund 40 Minuten zwischen Blankenberg und Bach gesperrt werden.