Hennef. Das Landgericht Bonn hört am Freitag die Darstellung der beiden 20-jährigen Männer zum Kettensägenüberfall in Hennef. Sie hatten als Horrorclowns verkleidet zwei junge Männer in ihrer Wohnung überfallen.

Von Jana Fahl, 22.02.2019

Weil sie an Weihnachten vor zwei Jahren als Horrorclowns verkleidet mit einer Kettensäge bewaffnet zwei junge Männer in ihrer Wohnung überfallen haben sollen, stehen zwei Männer im Alter von 24 und 29 Jahren seit Dienstag vor dem Bonner Landgericht. Die Opfer, zwei 20-jährige Männer aus Hennef, sollen von den beiden Angeklagten bedroht und verletzt worden sein. Hintergrund des Überfalls war laut 29-jährigem Angeklagten aus Hennef ein Drogengeschäft: Er habe am gleichen Abend bei dem 20-jährigen Opfer Marihuana gekauft, sei aber mit der Qualität nicht zufrieden gewesen und habe sein Geld zurückholen wollen. Gemeinsam mit seinem 24-jährigen Mitbewohner sei er daraufhin mit einer Kettensäge losgezogen (der GA berichtete).

Beim zweiten Prozesstag am Freitag kamen jetzt die beiden Opfer zu Wort. Beide beteuerten, dem Angeklagten keinesfalls Drogen verkauft zu haben. Außerdem sagten beide aus, dass die Täter zusätzlich zu den Clownsmasken auch Sturmhauben getragen hätten. Die Angeklagten hatten den Vorwurf, Horrorclownmasken getragen zu haben, zuvor von sich gewiesen. Beide Opfer hatten nach dem Überfall Schürf- und Schnittwunden, einer der beiden wurde bewusstlos geprügelt und erlitt einen Nasenbeinbruch. Zugefügt wurden die Verletzungen, so die Aussagen der Opfer, unter anderem durch einen Schlag mit der Kettensäge.