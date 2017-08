Neubau in Hennef

Hennef. Privater Investor plant Millionen-Projekt in der Innenstadt. Die Polizeistation am alten Standort ist längst zu klein geworden. Neue Wache wird mehr als doppelt so groß.

Nach zehn Jahren Vorbereitungszeit ist eine Lösung für die Polizeiwache in Hennef gefunden. Am Donnerstag unterzeichneten Landrat Sebastian Schuster als Leiter der Kreispolizeibehörde und Investor Clemens Wirtz den Mietvertrag für eine neue Wache. Sie wird künftig in einem neuen Wohn- und Geschäftskomplex auf einem Gelände an der Bahnhofstraße untergebracht sein, auf dem einst ein Parkhaus stand. Damit liegt sie weiterhin in direkter Nähe zum Bahnhof und zum Marktplatz.

Für Schuster beginnt nun eine „neue Ära“. „Wer die alte Immobilie kennt, weiß, wie unzureichend sie gewesen ist. Ich bin froh, dass wir jetzt zum Zuge gekommen sind“, so der Landrat. Auch Hennefs Bürgermeister Klaus Pipke wies auf die Platzverhältnisse hin. „Hennef hatte vor 30 Jahren noch 25 000 Einwohner, jetzt sind es rund 48 000 Einwohner. Die Stadt ist gewachsen, die Polizeiwache aber nicht“, sagte Pipke, dem wichtig ist, dass die Polizei weiter in der Innenstadt präsent ist.

Eine Alternative war schwer zufinden

In der Tat entspricht die bestehende Wache an der Lindenstraße, die die Beamten seit 1986 nutzen, nicht mehr den Standards. Sie ist mit rund 400 Quadratmetern zu eng, nicht mehr zeitgemäß und war noch ohne Sanitärräume für Frauen konzipiert. „Damals gab es noch keine Frauen bei der Polizei“, sagte Polizeisprecher Burkhard Rick. Deshalb musste viel improvisiert werden. Aktuell arbeiten dort 33 Menschen, darunter 20 Beamte im Wachdienst, vier im Bezirksdienst sowie sieben Beamte des Kriminalkommissariats Ost.

Die Suche nach einem geeigneten Platz in der Stadt nahm einige Zeit in Anspruch. Im Juni 2016 suchte Schuster als Behördenleiter schließlich über eine Ausschreibung nach neuen Räumen. Investoren und Gebäudebesitzer waren aufgerufen, sich zu melden. „Da wir kein adäquates Mietangebot bekommen haben, haben wir uns dann selbst mit möglichen Interessenten in Verbindung gesetzt“, sagte Schuster. Wirtz anzusprechen, lag im wörtlichsten Sinne nahe: Er errichtet derzeit ein Gebäude direkt gegenüber der bestehenden Wache. Das Objekt sei zu der Zeit aber bereits komplett belegt gewesen, so der Investor. „Aber ich hatte immer schon den Fokus auf weitere Flächen.“ Rund um die räumlichen Erfordernisse der Polizei habe er dann versucht, ein Gebäude zu entwickeln, das zur Stadt passe.

Neun Millionen sollen investiert werden

Für die neue Wache sind darin 700 Quadratmeter auf zwei Ebenen, zwei Stellplätze für die Einsatzfahrzeuge zum Bahnhof hin sowie weitere Parkflächen und Garagen im Innenhof vorgesehen. Pipke kann sich auch vorstellen, im Sinne einer Ordnungspartnerschaft einen Teil des Ordnungsamts ebenfalls in das neue Gebäude zu verlegen. Im Erdgeschoss soll sich zudem auf 500 Quadratmetern Einzelhandel ansiedeln, in den Etagen darüber werden 14 geförderte sowie 14 frei finanzierte Wohnungen entstehen. Eine private Tiefgarage soll Parkplätze bieten. Das Investitionsvolumen liegt bei acht bis neun Millionen Euro.

Im November möchte Wirtz mit der endgültigen Projektplanung beginnen, dann wird sich auch der Hennefer Planungsausschuss damit beschäftigen. Der Bauantrag soll Anfang 2018 folgen. „Wir hoffen, dass wir im Mai/Juni 2018 mit dem Bau beginnen können“, sagte Wirtz. Er rechnet mit 16 bis 18 Monaten Bauzeit, sodass die Polizei im Frühjahr 2020 in die neuen Räume einziehen könnte. Der Vertrag läuft zunächst über 15 Jahre.