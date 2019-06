An Siegbrücken

Hennef/Köln. Noch bis November wird an den beiden Siegbrücken auf der A560 gebaut. Ab dem Wochenende gilt dort aufgrund der Arbeiten eine neue Verkehrsführung.

Von general-anzeiger-bonn.de, 26.06.2019

Die Instandsetzungsarbeiten an den beiden Siegbrücken im Verlauf der Autobahn 560 gehen in die nächste Bauphase. Wie der Landesbetrieb Straßen NRW am Mittwochmorgen mitteilte, gilt dafür ab Freitag eine neue Baustellenverkehrsführung. Fahrzeuge, die vom Ausbauende in Richtung Bonn fahren, können die Ausfahrt der Anschlussstelle Hennef (Sieg)-West nicht mehr direkt erreichen. Sie werden über die Anschlussstelle Niederpleis umgeleitet.

Bis voraussichtlich November werden die Fahrbahnbeläge auf den beiden Brückenbauwerken erneuert sowie nach unten hin abgedichtet. Zusätzlich werden alle Verschleißteile in den Fahrbahnübergängen ausgetauscht. Die Elemente der Lärmschutzwände auf den Brücken werden ebenfalls erneuert.