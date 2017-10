Brücke in Hennef

HENNEF. Es wird keine Menschenkette für den Horstmannsteg geben. Grund: Die veränderte Sicherheitslage durch Terrorgefahren und die damit einhergehenden komplizierten Haftungsfragen.

Von Ingo Eisner, 02.10.2017

Eigentlich hatten der Heimat- und Verschönerungsverein Allner und die Hennefer Werbegemeinschaft für Samstag, 21. Oktober, zur Teilnahme an einer Menschenkette eingeladen, um für den Erhalt des Horstmannsteges beziehungsweise die Beschleunigung des von der Stadt präferierten Neubaus ein Zeichen zu setzen. Dazu wird es aber nicht kommen. „Wir mussten schweren Herzens die Veranstaltung absagen“, sagte Peter Martius, stellvertretender Vorsitzender des Heimat-und Verschönerungsvereins Allner.

Ähnlich wie bei der Absage des Hangelarer Spektakels im Sommer geht es auch hier um die veränderte Sicherheitslage durch Terrorgefahren und die damit einhergehenden komplizierten Haftungsfragen sowie die sich daraus ergebenden finanziellen Risiken für die Veranstalter.

„Zunächst hat uns die Werbegemeinschaft am Freitag darüber in Kenntnis gesetzt, dass sie aufgrund dieser Haftungsfragen für die Veranstaltung nicht mehr zur Verfügung steht. Auch die Mehrheit des Vorstandes unseres Vereins hat sich dann dazu entschlossen, die Menschenkette abzusagen“, sagte Martius. Ob der Verein nun eine andere Veranstaltung zum Horstmannsteg plant, stand am Montag noch nicht fest.