Feuer in Stoßdorf

Die Feuerwehr befand sich am Sonntagabend in Stoßdorf im Einsatz.

Stoßdorf. In einem Mehrfamilienhaus in Stoßdorf ist am frühen Sonntagabend ein Feuer ausgebrochen. Ein Notarzt musste einen 83-jährigen Anwohner reanimieren, eine Nachbarin filmte das Geschehen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 24.02.2019

Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst sind am frühen Sonntagabend in die Heidestraße nach Stoßdorf gerufen worden. Wie die Feuerwehr vor Ort mitteilte, brach in einer von drei Wohnungen im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses gegen 18.45 Uhr ein Feuer aus. Der 83-jährige Bewohner musste wegen einer schweren Rauchvergiftung vom herbeigerufenen Notarzt auf der Straße reanimiert werden.

Der Senior wurde bei Eintreffen der Feuerwehr in seinem Wohnzimmer auf dem Boden liegend gefunden. Laut Angaben der Feuerwehr hatte der 83-Jährige dort zuvor einen Kamin entzündet. Unklar ist derzeit, ob der Wohnungsbrand dadurch ausgelöst worden war. Weil sich im Zimmer viele kleine Glutnester gebildet hatten und es infolgedessen zu einer starken Rauchentwicklung kam, konnten sich die Feuerwehrleute nur kriechend fortbewegen und den Senioren aus der Wohnung holen.

Polizei konfisziert Fotos und Videos

Noch ist nicht geklärt, wer die Feuerwehr alarmiert hat. In der Wohnung des Senioren hatte ein Rauchmelder ausgelöst, der Brand war von außen jedoch nicht sichtbar.

Wie die Polizei vor Ort berichtete, filmte eine Nachbarin die Reanimation des 83-Jährigen von ihrem Fenster aus. Beamte konfiszierten Fotos sowie Videomaterial und sorgten dafür, dass die Anwohnerin ihre Rollladen schließt, um das Geschehen nicht weiter nachverfolgen zu können. Unter Umständen kann es gegen sie zur Anzeige kommen.

Die Heidestraße war während des Einsatzes gesperrt.

Weitere Berichterstattung folgt.