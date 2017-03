Chöre in Hennef

Hennef. Den Sängern und Sängerinnen fehlt der Nachwuchs. Die Stadt Hennef dankt Chorleiter Norbert Fischer für sein langjähriges Engagement.

Von Ingo Eisner, 19.03.2017

Auf den Tag genau nach 39 Jahren trafen sich die Mitglieder das Hennefer Madrigalchores der Hennefer Musikschule im März in der Blankenberger Gaststätte „Zum alten Turm“, um einen letzten, gemeinsamen Abend als Chor zu verbringen. Bereits im vergangenen Jahre habe sich laut Chormitglied Heinz Rösel abgezeichnet, dass die Sangesgemeinschaft so nicht weiter aufrecht erhalten werden kann. „Bei der Weihnachtsfeier eröffnete uns unser langjähriger Chorleiter Norbert Fischer, dass der Chor aufgelöst werden muss“, erinnert sich Rösel.

Den Madrigalchor hat ein Schicksal ereilt, das er sich mit vielen Sangesgemeinschaften teilen muss: das Nachwuchsproblem. „Bei uns geht es um klassischen Chorgesang und dafür kann man jüngere Menschen nur noch sehr selten begeistern“, sagte Rösel, der mehr als 20 Jahre im Madrigalchor einer der Tenöre war. „Norbert Fischer hätte gerne die 40 Jahre voll gemacht, aber er entschied, dass es so nicht mehr geht“, sagte Rösel. Bei einem Durchschnittsalter von 65 Jahren und der Tatsache, dass im Laufe der Jahre immer mehr Mitglieder das Handtuch warfen, sei eine Arbeit mit dem Chor laut Rösel schwieriger geworden. „Wir haben es zwar immer hinbekommen, aber am Ende waren es nur noch 25-30 aktive Mitglieder. Für einen solchen Chor bedarf es aber um die 40 Sänger, um auch bei krankheitsbedingten Ausfällen singen zu können, denn die einzelnen Stimmlagen sind jeweils mit mehreren Sängern besetzt“, sagte Rösel. Zahlreiche Konzerte habe der Chor, der am 7. März 1978 ins Leben gerufen wurde, bestritten. Als Erinnerung hatten die Mitglieder für den letzten gemeinsamen Abend eine gerahmte Ehrenurkunde vorbereitet, auf der alle Sänger mit Ihrer Unterschrift ihren persönlichen Dank an Norbert Fischer für seine 39-jährige Chorleitertätigkeit zum Ausdruck bringen wollten.

Überraschend seien laut Rösel mit Bürgermeister Klaus Pipke, Kulturamtsleiter Dominique Müller-Grote sowie Musikschulleiter Stefan Küsche und Ilona Gehrken vom Kulturamt vier Vertreter der Stadt zu dem Abschlussabend gekommen, „um unserem langjährigen Dirigenten Norbert Fischer für seinen vier Jahrzehnte währenden Einsatz zu danken “. Laut Pipke habe der Chor und besonders Chorleiter Fischer eine fantastische Arbeit geleistet, aber es mache keinen Sinn, den Chor zwanghaft aufrecht zu erhalten. „Die Arbeit von Norbert Fischer ist nicht zu ersetzen, und unser Dank gebührt ihm und seiner Ehefrau Inge für dieses langjährige und große Engagement“, sagte Küsche. „Mit dem Ende des Madrigal-Chores endet auch eine Ära der Musikschule“, sagte Müller-Grote. „Wir sind Norbert Fischer und allen Sängerinnen und Sängern dankbar für viele wunderbare Konzerte. Sie haben das Hennefer Kulturleben über Jahrzehnte geprägt und werden uns immer in guter Erinnerung bleiben. “