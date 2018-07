Hennef. Die Auffahrt der A560 an der Anschlussstelle Hennef-Ost in Richtung Bonn ist von Dienstag auf Mittwoch gesperrt. Eine Umleitung ist eingerichtet.

Von general-anzeiger-bonn.de, 22.07.2018

Autofahrer aufgepasst: In der Nacht von Dienstag (24. Juli) auf Mittwoch (25. Juli) ist die Auffahrt der A560 in Richtung Bonn an der Anschlussstelle Hennef-Ost in der Nacht gesperrt. Das teilt der Landesbetrieb Straßenbau NRW mit. Die Sperrung dauert von 20 Uhr bis 5 Uhr morgens an.

Grund dafür sind Bauarbeiten: Die Regionalniederlassung Rhein-Berg von Straßen.NRW repariert auf dem Straßenstück die Fahrbahndecke. Eine Umleitung ist eingerichtet. Auf der A560 wird der Verkehr Richtung Bonn an der Anschlussstelle Hennef-Ost einspurig über die Standspur geleitet.