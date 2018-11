Unfall auf nasser Fahrbahn in Hennef

Hennef. Eine Mutter ist mit sieben Kindern an Bord eines Kleintransporters am Sonntag in Hennef auf nasser Fahrbahn von der L352 abgekommen. Das Fahrzeug überschlug sich.

Von general-anzeiger-bonn.de, 25.11.2018

Nach GA-Informationen soll die 34-jährige Mutter am Sonntagvormittag gegen 9.40 Uhr gemeinsam mit sieben Kindern im Alter von eins bis 13 Jahren in einem Kleinbus auf der L352 (Bergische Str.) aus Neunkirchen kommend in Richtung Hennef unterwegs gewesen sein, als sie nach einer Rechtskurve auf nasser Fahrbahn die Kontrolle über das Fahrzeug verlor.

Der Kleinbus sei rechts von der Straße abgekommen, am Wiesenrand in eine Böschung geprallt und habe sich dann überschlagen. Alle Insassen sollen gut gesichert gewesen sein. Die 34-Jährige und die sieben Kinder haben sich nach dem Überschlag selbstständig aus dem Fahrzeug, das auf der Seite entgegen der Fahrtrichtung liegen geblieben war, durch die Hecktür befreien können.

Ein Kind wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Unfall ereignete sich im Hennefer Stadtteil Heisterschoß. Im Einsatz waren die Feuerwehr Neunkirchen, ein Notarzt und drei Rettungswagen.