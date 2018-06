Mysteriöser Unfall

Hennef. Ein Motorradfahrer verliert auf der Frankfurter Straße bei Hennef ohne erkennbaren Grund die Kontrolle über sein Ducati-Bike und stürzt auf die Fahrbahn. Dabei zieht er sich schwere Verletzungen zu.

Von general-anzeiger-bonn.de, 29.06.2018

Ein 26-jähriger Hennefer ist am Donnerstagvormittag gegen 10.30 Uhr auf der Frankfurter Straße zwischen Hennef und Sankt Augustin mit seinem Ducati Motorrad aus ungeklärten Gründen gestürzt. Er trug keine Schutzkleidung und zog sich somit schwere Verletzungen am ganzen Körper zu, so dass er in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht werden musste.

Der Zweiradfahrer geriet nach Zeugenaussagen ohne erkennbaren Grund in Höhe der Bülsenstraße plötzlich ins Schlingern. Dem 26-Jährigen gelang es nicht, die Ducati wieder unter Kontrolle zu bringen, und stürzte auf die Fahrbahn. Der Hennefer rutschte mehrere Meter über den Asphalt und zog sich unter anderem schwere Schürfwunden zu.

Gegenüber der Polizei gab er an, dass das Motorrad plötzlich und grundlos blockiert hätte. Die Maschine wurde zur technischen Untersuchung sichergestellt. Die Fahrbahn in Richtung Siegburg wurde während der Unfallaufnahme gesperrt und der Verkehr über die Gegenfahrbahn abgeleitet.